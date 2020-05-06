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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 16 من "اتنين في الصندوق" لـ اوس اوس و الميرغني

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس الذي يشاركون به في المارثون الرمضاني الحالي2020.

ودارت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "2 في الصندوق" في ايطار كوميدي درامي ويعرض لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ خروج رسمية من السجن بعد الامساك بـ درديري.

ـ تحديد فرح "نونا" بعد أسبوعين وتم تأجيلة لـ شهر.

ـ والد خطيبة بولا المكوجي يوافق على الزواج من ابنته.

ـ شوقا ينصح زيكا بأن يجتهدوا ويسعوا وراء حلمهم.

ـ عز الملحن يتقابل مع سوينا الراقصة في الكباريه.

ـ عز الملحن لم يقبل كونه ملحن كبير وترقص أثناء غنائه راقصة.

ـ والد "كراميلا" يهدد زيكا بعدم الاقتراب من ابنته.

ـ "كراميلا" تجرح زيكا أمام والدها وشقيقه وتصارحه بأنهم لم يكونوا لبعضهم.

ـ زعيم ممادو يصل القاهره في الخفاء.

ـ زيكا يدخل في فترة اكتئاب.

ـ شوقا يصطحب شقيقه لـ الاستاذ بدير الصحفي.

ـ الاستاذ بدير الصحفي ينصح زيكا وشوقا بالجتهاد وراء حلمهم.

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..

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