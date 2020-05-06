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فايز السعيد: سالم الهندي جزء من نجاحي وعلاقتي بروتانا علاقة شخصية وليس عقود

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حل الفنان فايز السعيد ضيفًا مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.

وقال فايز، إن علاقته بسالم الهندي ممتازة مشيرَا إلى أنه جزء من نجاحه موجها له رسالة من القلب.

وأضاف أنه موقع عقد مع شركة روتانا منذ عام 1997 ولم يوقع مع شركة أخرى وذلك لأن علاقته بها ليست مجرد عقود ولكن علاقة شخص بشخص.

وتابع فايز السعيد حديثه عن أ. سالم الهندي وقال إن بينهما صداقة وأخوه ويستشيره في كل الأمور. 

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