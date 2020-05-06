الزمالك لأشرف بن شرقي : «مش هتمشى» ولو بـ100 مليون













كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف مسئولي الأبيض من رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





رحيل أشرف بن شرقي





وتلقى المهاجم المغربي أشرف بن شرقي عروضا بالجملة من بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق وبالتحديد من تركيا وفرنسا.





وتحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن إمكانية رحيل بن شرقي من عدمها مؤكدا أن المغربي لن يرحل ولو بـ100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الإدارة متمسكة ببقائه في الموسم المقبل ولا تنظر للمكسب المادي من ورائه.





وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترى أن رحيل بن شرقي سيؤثر بشكل كبير على الزمالك من الناحية الفنية.



