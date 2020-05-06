Advertisements

الزمالك لأشرف بن شرقي : «مش هتمشى» ولو بـ100 مليون

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:17 ص
بن شرقي
بن شرقي
علي خلاف



كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف مسئولي الأبيض من رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل أشرف بن شرقي

وتلقى المهاجم المغربي أشرف بن شرقي عروضا بالجملة من بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق وبالتحديد من تركيا وفرنسا.

وتحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن إمكانية رحيل بن شرقي من عدمها مؤكدا أن المغربي لن يرحل ولو بـ100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الإدارة متمسكة ببقائه في الموسم المقبل ولا تنظر للمكسب المادي من ورائه.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترى أن رحيل بن شرقي سيؤثر بشكل كبير على الزمالك من الناحية الفنية.

وانضم بن شرقي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف الهلال السعودي ونجح في إثبات نفسه وقدم مستويات أكثر من رائعة وحصد ثلاثة ألقاب مع الفريق الكروي الأول بالنادي هم كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.

أخبار تهمك

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل

منذ ساعتين

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 18 ساعة

مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:17 ص

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة