السعودية تجدد إدانتها للعملية الإرهابية في سيناء

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جددت المملكة العربية السعودية، إدانتها للعملية الإرهابية التي وقعت في سيناء خلال الأيام الماضية، حيث جدد مجلس الوزراء، خلال اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب.



كانت المملكة العربية السعودية قد أدانت العملية الإرهابية في سيناء، في بيان لوزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.