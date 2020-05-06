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زوجة الشهيد المنسي: أحمد العوضي جسد دور الإرهابي هشام عشماوي ببراعة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
علقت زوجة الشهيد المنسي، على دور الفنان احمد العوضي الذي يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار".

وأكدت في تصريحات إعلامية أن العوضي، جسد الدور بشكل بارع رغم كرهي للإرهابي لهشام عشماوي لكنه نجح في جعله مكروهًا أكثر في أعين الناس.

وتابعت حديثها على سؤال وجه لها عن كون الشهيد المنسي قابل هشام عشماوي في المسلسل عدة مرات، فهل كان هناك حيث بينهما عن عشماوي حيث ردت قائلة: "لم يذكر عشماوي في البداية سوى تعليقا بسيطا عن خروجه عن المعاش لكنه أمر ليس بالمهم، لكن انقلبت كل الموازين بعد تورطه في تنظيمات وحوادث إرهابية وأحدثت حالة من الغليان".

يشارك في مسلسل الإختيار عدد من نجوم الفن منهم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي، يتناول من خلاله المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.


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