تستطيع مفاجأة العدو.. 18 معلومة عن "إس 43" أحدث غواصات البحرية المصرية

استمرارًا للخطة الإستراتيجية للقوات المسلحة وللتوافق مع تطور التكنولوجيا في مختلف المجالات كانت هناك مؤخرا عملية تحديث للأسطول البحري شهدتها القوات البحرية، وجاء التحديث في الغواصات التي تعتبر قلب القوة البحرية والسلاح البحري الوحيد الذي له قدرة على مفاجأة العدو في سرية كاملة.





وامتلكت مصر أحدث وأقوى الغواصات الهجومية على مستوى العالم وانضمت إلى أسطول القوات البحرية المصرية الغواصة المصرية الجديدة إس 43 من طراز "209 1400"، وهي ضمن صفقة 4 غواصات تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وأعلنت القوات المسلحة عن وصولها الثلاثاء إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.