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تستطيع مفاجأة العدو.. 18 معلومة عن "إس 43" أحدث غواصات البحرية المصرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:46 ص
الغواصة الجديدة
الغواصة الجديدة
زينب وهبه
استمرارًا للخطة الإستراتيجية للقوات المسلحة وللتوافق مع تطور التكنولوجيا في مختلف المجالات كانت هناك مؤخرا عملية تحديث للأسطول البحري شهدتها القوات البحرية، وجاء التحديث في الغواصات التي تعتبر قلب القوة البحرية والسلاح البحري الوحيد الذي له قدرة على مفاجأة العدو في سرية كاملة.

وامتلكت مصر أحدث وأقوى الغواصات الهجومية على مستوى العالم وانضمت إلى أسطول القوات البحرية المصرية الغواصة المصرية الجديدة إس 43 من طراز "209 1400"، وهي ضمن صفقة 4 غواصات تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وأعلنت القوات المسلحة عن وصولها الثلاثاء إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.
وتستعرض بوابة الفجر أهم مميزات الغواصة البحرية المصرية "إس 43" في النقاط التالية:
1- تمتلك الغواصة البحرية المصرية إس 43 طراز2091400 أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.
2- لها قدرة على تنفيذ مهامها منفردة أو من خلال التعاون مع تشكيلات البحرية.
3- تستطيع العمل في المياه العميقة، بالإضافة إلى الإستعداد للقيام بمهامها بقدة قتالية عالية.
4- تستطيع تحمل أنواع مختلفة من التسليح القوي "الصواريخ، الطوربيدات، الألغام ".
5- لها القدرة على العمل في سرية تامة ومن مسافات بعيدة ولأوقات زمنية طويلة وبدون دعم الوحدات البحرية الأخرى.
6- تعتبر الغواصة إضافة تكنولوجية عظيمة وكبيرة لإمكانيات القوات البحرية وتشكل دعم كبير لقدراتها القتالية بما يمثل حماية كبيرة للأمن القومي المصري.
7- تتميز بقدرة عالية على البقاء في البحر لأوقات طويلة.
8- تتميز بالاتزان القتالي العالي.
9- تم تزويدها بأنظمة لها إمكانية التحكم في إطلاق الطوربيدات.
10- لها القدرة على الإبحار لمسافة تصل إلى 11 ألف ميل بحري.
11- تتميز بإمتلاكها عدد كبير من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.
12- يصل غاطس الغواصة إلى 62 مترا.
13- يبلغ مدى عمق الغواصة 500 متر تحت سطح الماء.
14- تشتمل الغواصة على 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن تبلغ سعته 14 طوربيدا.
15- تستطيع الغواصة إطلاق صواريخ "الهاربون" البحرية المضادة للسفن.
16- لها قدرة على زرع الألغام البحرية.
17- أنتج الغواصة شركة تيسين كروب الألمانية Thyssen Krupp.
18- يوجد لها تأمين فني حيث تمت عقود شاملة بين الجهات المختصة بالقوات البحرية والشركة المصنعة للغواصة على عقود الصيانة والتأمين الفني حيث تلزم الشركة المصنعة للغواصة بالإمداد والتأمين الفني بما يساهم في جاهزية الغواصة، لأن تؤدي جميع مهامها المطلوبة في الوقت المناسب.
تستطيع مفاجأة العدو.. 18 معلومة عن "إس 43" أحدث غواصات البحرية المصرية
تستطيع مفاجأة العدو.. 18 معلومة عن "إس 43" أحدث غواصات البحرية المصرية
تستطيع مفاجأة العدو.. 18 معلومة عن "إس 43" أحدث غواصات البحرية المصرية
تستطيع مفاجأة العدو.. 18 معلومة عن "إس 43" أحدث غواصات البحرية المصرية

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