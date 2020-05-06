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رئيس النجم الساحلي يتدخل للإفراج عن حمدي النقاز

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:50 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
علي خلاف


تحدثت تقارير إعلامية تونسية مساء اليوم الإثنين، عن تدخل رئيس نادي النجم الساحلي التونسي للإفراج عن لاعبه السابق حمدي النقاز الذي يواجه حكما بالسجن بسبب تهجمه على شرطي.

تدخل رئيس النجم الساحلي للإفراج عن حمدي النقاز 

وتدخل رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي لدى الشرطي المتضرر من أجل إسقاط دعواه ضد اللاعب، بحسب ما ذكرت إذاعة "جوهرة" الخاصة اليوم.

ونشرت الإذاعة التونسية نسخة من مذكرة إسقاط الدعوى التي قدمها الشرطي، ما يمهد لإلغاء الحكم الذي صدر بحق حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.

حبس حمدي النقاز

وكانت الشرطة التونسية أوقفت الدولي حمدي النقاز منذ 22 أبريل الماضي بسبب قيادة سيارته من دون ترخيص في فترة حظر التجوال الليلي، وتهجمه على شرطي.

وأصدرت محكمة في مدينة سوسة حكما بسجن النقاز أربعة أشهر، لكن محامي اللاعب تقدم بطعن ضد الحكم، ولم تنظر المحكمة بعد قرار إسقاط الدعوى من قبل الشرطي.

رحيل النقاز عن الزمالك 

وكان النجم الدولي التونسي حمدي النقاز غادر فريق الزمالك  المصري في ديسمبر بسبب خلاف مالي ليلتحق بنادي سودوفا الليتواني.

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