أحمد إبراهيم: تجربة "الاختيار" مهمة في مشواري الفني.. وهذه كواليس العمل مع أمير كرارة

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أعرب الفنان أحمد إبراهيم، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل"الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى.



وقال لـ"الفجر الفني"، إن هذه التجربة بالنسبة له مهمة جداً في مشواره الفني، حيث يشارك في عمل بمثابة ملحمة وطنية يحكى قصة أبطال حقيقيون.



وأضاف أنه يجسد شخصية جندى مقاتل أحمد عزت حسنين، مضيفاً أنه تواصل معه حتى يستفيد منه ويأخذ معلومات عن شخصيته، كما ذكر أنه تعلم الصبر من هؤلاء الشخصيات وعرف معنى حب الوطن وأن هناك من يضحى بروحه فداء الوطن.



وأشار أن كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة، جميلة جداً، وأنه سعد بالعمل معه، واصفاً شخصيته بأنه فنان مهذب ومتعاون يحب المرح، ويهتم بالتفاصيل الصغيرة ودائما يركز في عمله.



يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.