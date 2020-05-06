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مسلسل النهاية الحلقة ١٢ .. زين يراقب "سوفت وير" رضوى ليكتشف هذه الحقيقة : تردد قناة on الناقلة لمسلسل النهايه الحلقه 12

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:57 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية الحلقة ١٢ .. زين يراقب "سوفت وير" رضوى ليكتشف هذه الحقيقة : تردد قناة on الناقلة لمسلسل النهايه الحلقه 12

تصدر مسلسل النهاية الحلقة ١٢ تريندات جوجل اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، حيث نجح مسلسل النهاية في حلقاته الأولى بجذب عدد كبير من الجمهور المصري والعربي، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل مسلسل النهاية الحلقة ١٢، بجانب تردد القنوات الناقلة وموعد عرضه.

تفاصيل مسلسل النهاية الحلقة ١٢

بدأ  مسلسل النهاية الحلقة ١٢، بقيام مؤنس "أحمد وفيق" بتفتيش غرفة وعي مهندسي "إنرجى كو"، والتأكد من سرقة الآلى زين لجميع نسخ وعي المهندسين.

كما قام مؤنس بالتحقيق مع موظفى "إنرجى كو"، لكن دون جدوى، وهرب عزيز وسعادة من الأمن إلى يسري، وهو صديق عزيز سابقا، وأمر مؤنس قواته بالقبض على عزيز بأسرع وقت ممكن.

ةشهد  مسلسل النهاية الحلقة ١٢ تطورات جديد، حيث زاد شك زين في تواجده بالواحة، خاصة بعدما طلبت القيادات منه أوامر خارج حدود مهمته الأصلية، وتأكد من مكان تواجد فارس صديقه القديم، وهرب بالفعل أثناء عمله واتفق معه بمقابلته ليلاً في مسكنه.

واكتشف زين عند زيارته لفارس ان ابنه خالد مازال على قيد الحياة، فقام بالاتصال بوالده "إبراهيم" للتأكد من حديث زين، وفى هذه اللحظة اكتشف زين أن المتصل ليس إبراهيم الحقيقى بل "سوفت وير".

وتوصل زين إلى أن زوجته رضوى أيضا ليست رضوى الحقيقة بل "سوف وير"، وتأكد كل من فارس وزين من مراقبة الواحة لهم، فقرر زين التعامل التلقائي مع "سوفت وير رضوى" لحين اكتشاف الحقيقة الكاملة.

ووانتهى مسلسل النهاية الحلقة ١٢ الحلقة بمراقبة أمن الواحة لفارس، والتأكد من معرفته حقيقة أمر والده، فذهب رجال الأمن للقبض عليه، لكن فارس حاول الهروب.


موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة ١٢ على قناة ON

يعرض مسلسل "النهاية " على قناة ON الساعة العاشرة والربع "10:15" مساءًا بتوقيت القاهرة، والإعادة الأولى تكون الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مصر.

تردد قناة أون ON الناقلة لمسلسل النهاية الحلقة ١٢

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10864
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ :5/6

مسلسل النهاية

مسلسل "النهاية" من بطولة وفكرة الفنان يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل النهاية الحلقة ١٢ .. زين يراقب "سوفت وير" رضوى ليكتشف هذه الحقيقة : تردد قناة on الناقلة لمسلسل النهايه الحلقه 12

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