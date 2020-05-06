ياسمين صبري تعود لحبيبها السابق









عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.بعدما أخذ أحمد مجدي "زياد" ياسمين صبري "ملك" بيته، لكي تعطي شقيقه، الهدية التي أحضرتها له بسبب معرفته من الهاكر الذي دخل على جهازها وسرب المعلومات، أخذ والد زياد ملك لكي يريها حجرة زياد.ثم طلبت ملك أن تذهب لبيتها حتى لا تتأخر فقام زياد بتوصيلها، آثناء الطريق سأل زياد ملك هل أحببتي أحد من قبل، فكانت الإجابة لا، عندما سألت ملك زياد نفس السؤال، سرح، تخيل أنه يقول لها الإجابة الحقيقة لكنه لم يفعل ذلك، قال لها أحب فتاة ولكن ام أقول لها، فطلبت منه أن يعترف لها بحبه، فوافق على ذلك وقال لها سأنتظرك في الحفلة التي قمت بالحجز بها لنا، فوافقت.يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.