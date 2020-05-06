منيو رمضان 2020 | إليك أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في السحور والإفطار

يقدم موفع "لافام" اليوم سيدتي قائمة بأكلات شهر رمضان 2020، التي يمكن تناولها في وقت السحور لصيام صحي وإفطار مفيد للجسم، إليكِ أكلات رمضان:









اليوم الثالث عشر من رمضان:





السحور: فول بالخلطة، خيار، زبادي، بطاطس محمرة.





الفطار: صينية مكرونة نجرسكو، دجاج بانيه، بطاطس محمرة ، سلطة خضراء.





الحلو: كاسترد.





اليوم الرابع من رمضان:





السحور: قرص بيض بالبصل والفلفل الأخضر، جبنات، خس.





الفطار: شاورما دجاج، أرز بسمتى بالكاري، خبز سوري، بطاطس محمرة، ثومية.





الحلو: صوابع زينب.





اليوم الخامس عشر من رمضان:





السحور: بطاطس بوريه، جبنه فيتا بالطماطم، خيار.





الفطار: بسلة بالجزر واللحمة، أرز بالشعرية، شوربة لسان عصفور، مخلل.





الحلو: بسبوسة بالقشطة.





اليوم السادس عشر من رمضان:





السحور: بيض بالبسطرمة، فول بالزيت الحار والليمون، جبنة، خس.





الفطار: صينية بطاطس باللحمة المفرومة، برام أرز مفلفل بالكبد والقوانص،سلطة خضراء.





الحلو: فواكه طازجة.





اليوم السابع عشر من رمضان:





السحور: بيض مسلوق، جبنه قريش بالخيار والطماطم، فول.





الفطار: ملوخية بالأرانب، أرانب محمرة،مسقعة باللحمة المفرومة ، مخلل.





الحلو: جيلي بالفاكهة.





اليوم الثامن عشر من رمضان :





السحور: جبنه، بطيخ، بطاطس محمرة، بيض مقلي.





الفطار: بيتزا مشكلة لحوم وخضار وجبن، بطاطس شيبسي، مخلل، صوص كاتشب.





الحلو: قطايف بالمكسرات.





اليوم التاسع عشر من رمضان:





السحور: قطايف مالحة بحشوة الجبن والزيتون والفلفل الاخضر.





الفطار: طاجن بامية باللحمة الضاني، أرز بشعرية، وباذنجان مخلل.





الحلو: أرز بلبن بالمكسرات.





اليوم العشرون من رمضان:





السحور: ساندوتشات بطاطس بالجبن، خيار، زبادي.





الفطار: عيش باللحمة ، بطاطس شيبسي، مخلل مشكل.





الحلو: آيس كريم بالمكسرات.





اليوم الحادي والعشرون من رمضان:





السحور: سجق بالخلطة، فول بالبيض، جبنه، طماطم شرائح.





الفطار: كشري المصري باللحمة المفرومة، دقة خل ، صوص طماطم، بطاطس محمرة.





الحلو: طاجن أم على بالعسل والمكسرات.





اليوم الثاني والعشرين من رمضان:





السحور: عجة بالبيض، فول بالسجق، زبادي.





الفطار: كوسة باللحمة المفرومة والبشاميل، لحمة محمرة، أرز بالشعرية، سلطة خضراء.





الحلو: جلاش بالمكسرات.





اليوم الثالث والعشرون من رمضان:





السحور: سمبوسك الجبن بالسبانخ، زبادي.





الفطار: كوردن بلو،بطاطس شيبسي، مكرونة بصوص أبيض، سلطة خضراء.





الحلو: بسيمة بالمكسرات.





اليوم الرابع والعشرون من رمضان:





السحور: بطاطس بوريه بالشبت ومحمرة بالفيجتار، سلطة زبادي، فول.





الفطار: كانيلوني،كفته داوود باشا، برام أرز، سلطة خضراء.





الحلو: جيلي بالكاسترد.





اليوم الخامس والعشرون من رمضان:





السحور: جبن، فول بالسلطة، لبن رائب.





الفطار: صينية فراخ بالخضار المشكل،أرز بلسان العصفور،سلطة خضراء.





الحلو: موس شكولاته .





اليوم السادس والعشرون من رمضان:





السحور: ميني بيتزا، بطاطس مقلية، زبادي.





الفطار: قرنبيط مقلي بالخلطة، مسقعة باللحمة المفرومة، خيار مخلل.





الحلو: مشبك.





اليوم السابع والعشرون من رمضان:





السحور: طاجن فول، بطاطس متبلة، جبن، طماطم.





الفطار: مكرونة ألفريدو، شوربة كريمة بالفراخ، بطاطس محمرة، خيار.





الحلو: حلوى جوز الهند.





اليوم الثامن والعشرون من رمضان:





السحور: عسل أبيض، جبنه قريش، بيض مسلوق.





الفطار: رقاق باللحمة المفرومة، لحمة باردة، أرز أبيض، سلطة خضراء.





الحلو: كنافة نابلسية.





اليوم التاسع والعشرون من رمضان:





السحور: بيض بالعجوة، فول بالزيت الحار والليمون، زبادي.





الفطار: سمك بوري سنجاري، أرز صياديه بالخلطة، باباغنوج، سلطة خضراء.





الحلو: كنافة بالمانجو.





اليوم الثلاثون من رمضان:





السحور: فول، بيض مسلوق، زبادي.





الفطار: ورقة بطاطس باللحمة، برام أرز،عيش شامي، مخلل.



