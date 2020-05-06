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منيو رمضان 2020 | إليك أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في السحور والإفطار

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يقدم موفع "لافام" اليوم سيدتي قائمة بأكلات شهر رمضان 2020، التي يمكن تناولها في وقت السحور لصيام صحي وإفطار مفيد للجسم، إليكِ أكلات رمضان:


اليوم الثالث عشر من رمضان:

السحور: فول بالخلطة، خيار، زبادي، بطاطس محمرة.

الفطار: صينية مكرونة نجرسكو، دجاج بانيه، بطاطس محمرة ، سلطة خضراء.

الحلو: كاسترد.

اليوم الرابع من رمضان:

السحور: قرص بيض بالبصل والفلفل الأخضر، جبنات، خس.

الفطار: شاورما دجاج، أرز بسمتى بالكاري، خبز سوري، بطاطس محمرة، ثومية.

الحلو: صوابع زينب.

اليوم الخامس عشر من رمضان:

السحور: بطاطس بوريه، جبنه فيتا بالطماطم، خيار.

الفطار: بسلة بالجزر واللحمة، أرز بالشعرية، شوربة لسان عصفور، مخلل.

الحلو: بسبوسة بالقشطة.

اليوم السادس عشر من رمضان:

السحور: بيض بالبسطرمة، فول بالزيت الحار والليمون، جبنة، خس.

الفطار: صينية بطاطس باللحمة المفرومة، برام أرز مفلفل بالكبد والقوانص،سلطة خضراء.

الحلو: فواكه طازجة.

اليوم السابع عشر من رمضان:

السحور: بيض مسلوق، جبنه قريش بالخيار والطماطم، فول.

الفطار: ملوخية بالأرانب، أرانب محمرة،مسقعة باللحمة المفرومة ، مخلل.

الحلو: جيلي بالفاكهة.

اليوم الثامن عشر من رمضان:

السحور: جبنه، بطيخ، بطاطس محمرة، بيض مقلي.

الفطار: بيتزا مشكلة لحوم وخضار وجبن، بطاطس شيبسي، مخلل، صوص كاتشب.

الحلو: قطايف بالمكسرات.

اليوم التاسع عشر من رمضان:

السحور: قطايف مالحة بحشوة الجبن والزيتون والفلفل الاخضر.

الفطار: طاجن بامية باللحمة الضاني، أرز بشعرية، وباذنجان مخلل.

الحلو: أرز بلبن بالمكسرات.

اليوم العشرون من رمضان:

السحور: ساندوتشات بطاطس بالجبن، خيار،  زبادي.

الفطار: عيش باللحمة ، بطاطس شيبسي، مخلل مشكل.

الحلو: آيس كريم بالمكسرات.

اليوم الحادي والعشرون من رمضان:

السحور: سجق بالخلطة، فول بالبيض، جبنه، طماطم شرائح.

الفطار: كشري المصري باللحمة المفرومة، دقة خل ، صوص طماطم، بطاطس محمرة.

الحلو: طاجن أم على بالعسل والمكسرات.

اليوم الثاني والعشرين من رمضان:

السحور: عجة بالبيض، فول بالسجق، زبادي.

الفطار: كوسة باللحمة المفرومة والبشاميل، لحمة محمرة، أرز بالشعرية، سلطة خضراء.

الحلو: جلاش بالمكسرات.

اليوم الثالث والعشرون من رمضان:

السحور: سمبوسك الجبن بالسبانخ، زبادي.

الفطار: كوردن بلو،بطاطس شيبسي، مكرونة بصوص أبيض، سلطة خضراء.

الحلو: بسيمة بالمكسرات.

اليوم الرابع والعشرون من رمضان:

السحور: بطاطس بوريه بالشبت ومحمرة بالفيجتار، سلطة زبادي، فول.

الفطار: كانيلوني،كفته داوود باشا، برام أرز، سلطة خضراء.

الحلو: جيلي بالكاسترد.

اليوم الخامس والعشرون من رمضان:

السحور: جبن، فول بالسلطة، لبن رائب.

الفطار: صينية فراخ بالخضار المشكل،أرز بلسان العصفور،سلطة خضراء.

الحلو: موس شكولاته .

اليوم السادس والعشرون من رمضان:

السحور: ميني بيتزا، بطاطس مقلية، زبادي.

الفطار: قرنبيط مقلي بالخلطة، مسقعة باللحمة المفرومة، خيار مخلل.

الحلو: مشبك.

اليوم السابع والعشرون من رمضان:

السحور: طاجن فول، بطاطس متبلة، جبن، طماطم.

الفطار: مكرونة ألفريدو، شوربة كريمة بالفراخ، بطاطس محمرة، خيار.

الحلو: حلوى جوز الهند.

اليوم الثامن والعشرون من رمضان:

السحور: عسل أبيض، جبنه قريش، بيض مسلوق.

الفطار: رقاق باللحمة المفرومة، لحمة باردة، أرز أبيض، سلطة خضراء.

الحلو: كنافة نابلسية.

اليوم التاسع والعشرون من رمضان:

السحور: بيض بالعجوة، فول بالزيت الحار والليمون، زبادي.

الفطار: سمك بوري سنجاري، أرز صياديه بالخلطة، باباغنوج، سلطة خضراء.

الحلو: كنافة بالمانجو.

اليوم الثلاثون من رمضان:

السحور: فول، بيض مسلوق، زبادي.

الفطار:  ورقة بطاطس باللحمة، برام أرز،عيش شامي، مخلل.

الحلو: كحك وبسكويت العيد.

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