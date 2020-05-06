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منيو رمضان 2020 | إليك أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في السحور والإفطار
الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:59 ص
يقدم موفع "لافام" اليوم سيدتي قائمة بأكلات شهر رمضان 2020، التي يمكن تناولها في وقت السحور لصيام صحي وإفطار مفيد للجسم، إليكِ أكلات رمضان:
اليوم الثالث عشر من رمضان:
السحور: فول بالخلطة، خيار، زبادي، بطاطس محمرة.
الفطار: صينية مكرونة نجرسكو، دجاج بانيه، بطاطس محمرة ، سلطة خضراء.
الحلو: كاسترد.
اليوم الرابع من رمضان:
السحور: قرص بيض بالبصل والفلفل الأخضر، جبنات، خس.
الفطار: شاورما دجاج، أرز بسمتى بالكاري، خبز سوري، بطاطس محمرة، ثومية.
الحلو: صوابع زينب.
اليوم الخامس عشر من رمضان:
السحور: بطاطس بوريه، جبنه فيتا بالطماطم، خيار.
الفطار: بسلة بالجزر واللحمة، أرز بالشعرية، شوربة لسان عصفور، مخلل.
الحلو: بسبوسة بالقشطة.
اليوم السادس عشر من رمضان:
السحور: بيض بالبسطرمة، فول بالزيت الحار والليمون، جبنة، خس.
الفطار: صينية بطاطس باللحمة المفرومة، برام أرز مفلفل بالكبد والقوانص،سلطة خضراء.
الحلو: فواكه طازجة.
اليوم السابع عشر من رمضان:
السحور: بيض مسلوق، جبنه قريش بالخيار والطماطم، فول.
الفطار: ملوخية بالأرانب، أرانب محمرة،مسقعة باللحمة المفرومة ، مخلل.
الحلو: جيلي بالفاكهة.
اليوم الثامن عشر من رمضان:
السحور: جبنه، بطيخ، بطاطس محمرة، بيض مقلي.
الفطار: بيتزا مشكلة لحوم وخضار وجبن، بطاطس شيبسي، مخلل، صوص كاتشب.
الحلو: قطايف بالمكسرات.
اليوم التاسع عشر من رمضان:
السحور: قطايف مالحة بحشوة الجبن والزيتون والفلفل الاخضر.
الفطار: طاجن بامية باللحمة الضاني، أرز بشعرية، وباذنجان مخلل.
الحلو: أرز بلبن بالمكسرات.
اليوم العشرون من رمضان:
السحور: ساندوتشات بطاطس بالجبن، خيار، زبادي.
الفطار: عيش باللحمة ، بطاطس شيبسي، مخلل مشكل.
الحلو: آيس كريم بالمكسرات.
اليوم الحادي والعشرون من رمضان:
السحور: سجق بالخلطة، فول بالبيض، جبنه، طماطم شرائح.
الفطار: كشري المصري باللحمة المفرومة، دقة خل ، صوص طماطم، بطاطس محمرة.
الحلو: طاجن أم على بالعسل والمكسرات.
اليوم الثاني والعشرين من رمضان:
السحور: عجة بالبيض، فول بالسجق، زبادي.
الفطار: كوسة باللحمة المفرومة والبشاميل، لحمة محمرة، أرز بالشعرية، سلطة خضراء.
الحلو: جلاش بالمكسرات.
اليوم الثالث والعشرون من رمضان:
السحور: سمبوسك الجبن بالسبانخ، زبادي.
الفطار: كوردن بلو،بطاطس شيبسي، مكرونة بصوص أبيض، سلطة خضراء.
الحلو: بسيمة بالمكسرات.
اليوم الرابع والعشرون من رمضان:
السحور: بطاطس بوريه بالشبت ومحمرة بالفيجتار، سلطة زبادي، فول.
الفطار: كانيلوني،كفته داوود باشا، برام أرز، سلطة خضراء.
الحلو: جيلي بالكاسترد.
اليوم الخامس والعشرون من رمضان:
السحور: جبن، فول بالسلطة، لبن رائب.
الفطار: صينية فراخ بالخضار المشكل،أرز بلسان العصفور،سلطة خضراء.
الحلو: موس شكولاته .
اليوم السادس والعشرون من رمضان:
السحور: ميني بيتزا، بطاطس مقلية، زبادي.
الفطار: قرنبيط مقلي بالخلطة، مسقعة باللحمة المفرومة، خيار مخلل.
الحلو: مشبك.
اليوم السابع والعشرون من رمضان:
السحور: طاجن فول، بطاطس متبلة، جبن، طماطم.
الفطار: مكرونة ألفريدو، شوربة كريمة بالفراخ، بطاطس محمرة، خيار.
الحلو: حلوى جوز الهند.
اليوم الثامن والعشرون من رمضان:
السحور: عسل أبيض، جبنه قريش، بيض مسلوق.
الفطار: رقاق باللحمة المفرومة، لحمة باردة، أرز أبيض، سلطة خضراء.
الحلو: كنافة نابلسية.
اليوم التاسع والعشرون من رمضان:
السحور: بيض بالعجوة، فول بالزيت الحار والليمون، زبادي.
الفطار: سمك بوري سنجاري، أرز صياديه بالخلطة، باباغنوج، سلطة خضراء.
الحلو: كنافة بالمانجو.
اليوم الثلاثون من رمضان:
السحور: فول، بيض مسلوق، زبادي.
الفطار: ورقة بطاطس باللحمة، برام أرز،عيش شامي، مخلل.
الحلو: كحك وبسكويت العيد.
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