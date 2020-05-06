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أحمد مجدي يغني مع حبيبته بعد عثوره عليها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.


حيث وافقت ياسمين صبري "ملك" على حضور الحفلة مع أحمد مجدي "زياد" فذهب لها المنزل، إنتظرها فأتت، ركبت مع زياد سيارته، ذهبوا للحفلة.


ثم طلبت الفتاة التي تغني من الجمهور، أن يغنوا كايروكي، فأخذ زياد ملك وقاموا ليغنوا سوياً، كانت ملك سعيدة، ثم وصل زياد ملك إلى منزلها وإعترف لها بحبه لها.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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