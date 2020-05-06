"كريزي تاكسي" يختبر حب الشعب المصري لأغاني المهرجانات





جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية ملك المهرجانات في إسكندرية المعروف "تانجو"، واشترك معه في مقلب الحلقة نجم المهرجانات، خلال الحلقة "12" من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة "الحياة".





وحاول تانجو خلال الحلقة معرفة حب الشعب المصري لأغاني المهرجات، حيث ارتدى ملابس مماثلة لمغنيي المهرجانات ويدير في التاكسي أغاني المهرجانات بصوت عالي جداً، ثم يستضيف في التاكسي معه "شواحة" نجم المهرجانات المعروف في إسكندرية، ويبدأون في الرقص الشعبي في التاكسي ويحاولون استدراج الراكب معهم.





وعندما يرفض الراكب يبدأ إبراهيم السمان في إجبارهم على ذلك حتى يقوم بالاعتداء على الراكب لإجباره على سماع والرقص مع الأغاني الشعبي فيكشفون له عن حقيقة البرنامج.



