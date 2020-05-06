سارة الشامي ترفض من يحبها بسبب مستواه المادي

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عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





طلب عصام السقا "خالد" من سارة الشامي "شرين" أن يقابلها في كافيه، فوافقت شرين، عندما تقابلوا تحدثوا في أمور كثيرة، فأعترف لها خالد بحبه لها للمرة الثانية.





فردت عليه شرين أنا أفكر في هذه المواضيع بعقلي وليس بقلبي، أنا أريد أتزوج أحد يرفع من شأني ولا يقلل منها، فحزن خالد، ثم قالت له وأنت إطردت من الشركة وأصبحت عاطل، أنا أريد أن أذهب بيتي وتركته.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



