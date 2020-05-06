عصام السقا يعود لعمله مرة آخرى بعد رفده

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عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





جاء عصام السقا "خالد" الشركة إلى ملك بعدما إستدعته، كانت تجلس معها سارة الشامي "شرين" التي يحبها خالد، لكن هي لا تبالي، طلبت ملك من خالد أن يجلس ليتحدثوا سوياً، طلبت منه الرجوع للعمل.





فرح خالد كثيراً، عندما إنتهى اليوم ذهب خالد لشرين وقال لها هل أنتي من قولتي لملك أن ترجعني للعمل مرة آخرى، فقالت له لا، تركته.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.