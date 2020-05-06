Advertisements

لأول مرة.. إعلان أرقام جلوس طلاب "الثانوية الأزهرية" على الإنترنت

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:51 ص
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
محمود الجلاد
وافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف على نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ويستطيع الطلاب الدخول على الموقع بالرقم القومي، وتتاح لهم فرصة طبع رقم جلوسه بكامل بياناته.

ووجه "عباس" بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة، وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في الأعوام السابقة.

كما أوصى بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.
ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي http:www.azhar.egseatsNO.html وذلك لطباعة رقم الجلوس ومعرفة بياناته الشخصية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في خدمة طلاب الأزهر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يتم التعامل من خلال الإنترنت ببوابة الأزهر الإلكترونية، حيث شهدت منظومة التعليم الأزهري قبل الجامعي تطورًا ملحوظًا هذا العام في جميع الجوانب التعليمية، بهدف خدمة طلاب الأزهر الشريف.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي نقيب القراء
في سياق آخر، نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء (رحمه الله)، ويتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء. 

ووأكد الوزير: فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا.

وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد محمود الطبلاوى رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية الطبلاوى الشيخ محمد محمود الطبلاوى الشيخ الطبلاوى الثانوية الأزهرية أرقام جلوس الثانوية

أخبار تهمك

لأول مرة.. إعلان أرقام جلوس طلاب "الثانوية الأزهرية" على الإنترنت

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة السعودية" تكشف عن سبب ارتفاع إصابات "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بـ"رقم الجلوس".. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2019

ترقبوا.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والاسم

موعد ظهور ورابط نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني عبر بوابة الازهر الالكترونية Al azhr بالاسم ورقم الجلوس

مستشار شيخ الأزهر يكشف عن عدد الطلاب الوافدين

لطلاب الثانوية الأزهرية.. ننشر طريقة الحصول على أرقام جلوس

جامعة الأزهر تعتمد قرارات الأعلى للجامعات.. وتؤكد: بضوابط تناسبنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

03:17 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة