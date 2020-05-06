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تسجيل 2333 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قبل قليل، تسجيل 2333 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ظهر لأول مرة في مقاطعة ووهان بالصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، حيث أصاب نحو ثلاثة ملايين و727 ألف شخص، وقتل ما يزيد عن 258 ألف شخص حول العالم.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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