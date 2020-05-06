زوج هبة مجدي يتاجر في المخدرات في "فرصة تانية"

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عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



حيث وضعت هبه مجدي "مريم" لزوجها دياب "مدحت" منوم في الطعام، عندما أكل مدحت نام، فأخذت هاتفه وقامت بتوصيله على جهاز الحاسب الآلى، سمعت التسجيلات التي تتواجد على هاتفه، علمت أنه يتاجر في المخدرات.





جاء لها حالة من الصدمة وراقبته عندما خرج، ووجدته يتسلم البضاعه ويخزنها في السيارة، قامت بتصويره فيديو.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.