دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 12 من مسلسل "شاهد عيان" لحسن الرداد



ـ وهيب عزازي يلتقي بـ كبير العصابة "عدنان" ويدبر موضوع قتل عمر.



ـ ليلي تذهب بـ خديجة لـ الطبيب النفسي.





ـ الدكتور النفسي يطلب من ليلي جلسات كثيفة لـ خديجة بسبب وجود ضغط نفسي يأثر على صحته.



ـ عمر يطلب مقابلة الظابط الذي أمر بسجنه لـ يقدم له دلائل على خطف زوجته.





ـ عدنان يطلب من وهيب عزازي قيام بعملية تفجير.



ـ طليق ليلي يذهب لأولاده في المدرسة والمدرسة تمنعه.



ـ الظابط الأردني يذهب لـ وهيب عزازي ويواجهه بالمعلومات والأخير ينكر.



ـ محاولة قتل لـ عمر فاشلة لـ عمر شكري داخل السجن.



ـ الظابط الأردني يأتي بـ صحبة حلا شيحة لـ سجن وعمر وتنكر حلا معرفته.



ـ راجح يذهب لـ طليق ليلي ويهدده بالسجن اذا اقترب من الاولاد مرة أخرى وترك له مبلغ من المال.



ـ قبل انتهاء مدة سجنه صديق عمر يتجدد له سنة اضافية في السجن.



ـ عدنان يطلب من وهيب عزازي تفجر مدرسة بنت عمر شكري.



والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.







عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي 2020.وشهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل شاهد عيان" أحداث مشوقة ويعرض لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.