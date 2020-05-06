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أبرز أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

بعدما أخذ أحمد مجدي "زياد" ياسمين صبري "ملك" بيته، لكي تعطي شقيقه، الهدية التي أحضرتها له بسبب معرفته من الهاكر الذي دخل على جهازها وسرب المعلومات، أخذ والد زياد ملك لكي يريها حجرة زياد.

ثم طلبت ملك أن تذهب لبيتها حتى لا تتأخر فقام زياد بتوصيلها، آثناء الطريق سأل زياد ملك هل أحببتي أحد من قبل، فكانت الإجابة لا، عندما سألت ملك زياد نفس السؤال، سرح، تخيل أنه يقول لها الإجابة الحقيقة لكنه لم يفعل ذلك، قال لها أحب فتاة ولكن ام أقول لها، فطلبت منه أن يعترف لها بحبه، فوافق على ذلك وقال لها سأنتظرك في الحفلة التي قمت بالحجز بها لنا، فوافقت.



طلب عصام السقا "خالد" من سارة الشامي "شرين" أن يقابلها في كافيه، فوافقت شرين، عندما تقابلوا تحدثوا في أمور كثيرة، فأعترف لها خالد بحبه لها للمرة الثانية.




فردت عليه شرين أنا أفكر في هذه المواضيع بعقلي وليس بقلبي، أنا أريد أتزوج أحد يرفع من شأني ولا يقلل منها، فحزن خالد، ثم قالت له وأنت إطردت من الشركة وأصبحت عاطل، أنا أريد أن أذهب بيتي وتركته.


جاء "خالد" الشركة إلى ملك بعدما إستدعته، كانت تجلس معها "شرين" التي يحبها خالد، لكن هي لا تبالي، طلبت ملك من خالد أن يجلس ليتحدثوا سوياً، طلبت منه الرجوع للعمل.



فرح خالد كثيراً، عندما إنتهى اليوم ذهب خالد لشرين وقال لها هل أنتي من قولتي لملك أن ترجعني للعمل مرة آخرى، فقالت له لا، تركته.



وضعت هبه مجدي "مريم" لزوجها دياب "مدحت" منوم في الطعام، عندما أكل مدحت نام، فأخذت هاتفه وقامت بتوصيله على جهاز الحاسب الآلى، سمعت التسجيلات التي تتواجد على هاتفه، علمت أنه يتاجر في المخدرات.


جاء لها حالة من الصدمة وراقبته عندما خرج، ووجدته يتسلم البضاعه ويخزنها في السيارة، قامت بتصويره فيديو.


وافقت "ملك" على حضور الحفلة مع "زياد" فذهب لها المنزل، إنتظرها فأتت، ركبت مع زياد سيارته، ذهبوا للحفلة.


ثم طلبت الفتاة التي تغني من الجمهور، أن يغنوا كايروكي، فأخذ زياد ملك وقاموا ليغنوا سوياً، كانت ملك سعيدة، ثم وصل زياد ملك إلى منزلها وإعترف لها بحبه لها، هنا إنتهت الحلقة.






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