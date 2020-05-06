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كورتوا: فوز برشلونة بالدوري ليس عادلاً

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:59 ص
كورتو
كورتو
عبد القادر عرابي


أكد البلجيكي "تيبو كورتوا" حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، أن فوز برشلونة بلقب الدوري هذا الموسم سيكون غير منصف، إذا قرر الإتحاد الإسباني إلغاء البطولة ومنح اللقب لبرشلونة المتصدر.


وتعاني الليجا من التجميد منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث توقفت البطولة عند الجولة 27، حين كان برشلونة متصدراً للجدول بفارق نقطتين عن ريال مدريد.




وقال كورتوا في تصريحا عبر الفيديو لشبكة "RTBF" البلجيكية: "إذا تقرر إلغاء الموسم ومنح اللقب لبرشلونة، سيكون شيئاً غير عادل".



وحول إحتمالية إستئناف الليجا، تابع: "سيخضع الاعبون غداً لفحص شامل حول كورونا، ومن ثم سنعود للتدريبات الفردية خلال الإسبوع المقبل".


وأضاف: "نحن أفضل من برشلونة هذا الموسم، نعم، لم يمتكنوا من هزيمتنا، حيث تعادلوا مرة وخسروا مرة".


وأتم: "كان حلمي منذ الصغر هو اللعب لريال مدريد، حينما كنت طفلاً كنت أحب إيكر كاسياس، لقد كان قدوتي في حراسة المرمى".


وإنضم حارس أتليتيكو مدريد الأسبق منذ صفوف تشيلسي في الصيف قبل الماضي عام 2018، في صفقة بلغت 35 مليون يورو.

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