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أحداد يرفض العودة إلى الزمالك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:01 ص
حميد احداد
حميد احداد
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رفض حميد أحداد نجم الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي العودة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء عقب نهاية فترة إعارته والتي ستنتهي عقب نهاية الموسم الحالي والذي توقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت التقارير الصحفية بأن نجم الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي حميد أحداد يرغب في الاستمرار مع الفريق المغربي لمواسم مقبلة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن حميد أحداد يشعر بالراحة والسعادة أثناء تواجده مع الرجاء المغربي وأنه يرغب في البقاء في المغرب وعدم العودة إلى الزمالك مرة أخرى.
وذكرت التقارير الصحفية أن حميد أحداد طالب إدارة الرجاء المغربي بإتمام صفقة انتقاله نهائيا من فريق الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة المغربية أن الرجاء المغربي يعيش في حالة مادية صعب وذلك بسبب الخسائر الإقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد مما يجعل أمر الدخول في مفاوضات مع الزمالك لضم حميد أحداد صعب في هذا التوقيت إلا إذا تنازل النادي الأبيض عن جزء مالي من مبلغ التعاقد لضم أحداد.
وأكدت التقارير الصحفية أن عقد حميد أحداد مع الرجاء يتضمن بند البقاء مع النادي المغربي بشرط أن يدفع 700 مليون للزمالك وهو أمر في غاية الصعوبة خاصة في الوقت الحالي الذي يتواجد فيه فيروس كورونا المميت.

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