"ظهور مصور البرنامح".. خطأ فادح في مقالب "خلي بالك من فيفي" يدعم اتهامات فبركته

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أثار برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمة الفنانة فيفي عبده، عبر شاشة إم بي سي، جدلًا واسعًا وذلك بعد عرض حلقة النجم حسن الرداد، وظهور خطأ فادح يشكك في مصداقية البرنامج ويدعم وجهات النظر التي تقول بأن البرنامج مفبرك والفنانون يعلمون حقيقة المقلب.



وانتشرت صورة للفنانة فيفي عبده بجانب الفنان حسن الرداد، وإحدى مصوري البرنامج في "المرآة"، وذلك يوحي بأن حسن الرداد كان يعرف حقيقة البرنامج.



ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة معلًا عليها: "دي صورة من حلقة حسن الرداد من برنامج خلي بالك من فيفي والمفروض أنه مقلب".



وبرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.





يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.