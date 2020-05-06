أحمد يونس لـ"الفجر الفني": ابني "معز" ملهمي وسبب كل الأشياء "الحلوة" في حياتي.. سأقتحم مجال التمثيل في هذه الحالة (حوار)





في البداية، كيف جاءتك فكرة برنامج "حلو وبس"؟



قدمت برامج تليفزيونية وإذاعية، أيهما الأقرب لقلبك؟



هل تواجه صعوبات في محاولة التوفيق بين الكتابة وتقديمك للبرامج المختلفة؟



ما سر حبك لنوعية تقديم برامج الرعب؟



لماذا لم تفكر في تحويل روايتك الى فيلم سينمائي؟



ما نصيحتك لأي شخص يريد الخوض في مجال الكتابة؟



من وجهة نظرك، ما هي معايير النجاح؟



هل سنرى أحمد يونس في مجال التمثيل يوماً ما؟





من هو الجندي المجهول في حياتك؟



هل ستوافق أن يخوض معز للمجال الفني إذا طلب ذلك؟



كيف تقضي وقتك في ظل الحجر المنزلي؟



ما الأعمال التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟



















برهن على صدق موهبته وكان له طلة مختلفة على جمهوره منذ أول وهلة له في الراديو وجعل من لا يميل للرعب أن يعشقه ويصبح متيما بسماعه ومتابعة سلسلة أحداث نادر فودة، ومن كلماته التي أحدثت صدى مع الجمهور "إيفون مبتمشيش يا نادر".أجرى 'الفجر الفني' حوارًا خاصًا مع الإعلامي والروائي أحمد يونس للتحدث معه عن برنامج حلو وبس، وروايته الجديدة.والى نص الحوار...برنامج حلو وبس هو إستكمال لأتوبيس السعادة لأن بداية ظهور شخصية زتون كان في الراديو من سنتين في البرنامج الصباحي "يونس وزتون"، ثم برنامج أتوبيس السعادة الذي تم إيقافه بسبب كورونا، وفي رمضان قمت بإقتراح برنامج حلو وبس على إدارة Dmc وتمت الموافقة.بالطبع الراديو هو الأقرب لقلبي.إطلاقاً، لأني لا أكتب طول الوقت إلا في فترة معرض الكتاب وعند كتابتي قصص رعب للراديو فهذه تكون أفكار موجودة ولم تشغل حيز كبير من وقتي.ليس سر حب ولكن لكل إنسان شئ يتميز به في ملعبه، وأنا أجيد تقديم برامج الرعب.لكل شئ وقت، وعرض عليا من قبل تقديم روايتي في صورة فيلم سينيمائي ولكني تهربت أن أخرجها لأن التجربة لم تكن موفقة.أوجه نصيحة عامة لأي شخص لديه طموح يجب أن يستمر ويحقق حلمه بالذوق والعافية وشتى الطرق، ولا يستسلم مبكراً لأن الفرص لم تتواجد بكثرة فيجب المبادرة حتى يصل الى ما يريد.أشياء كثيرة جداً للنجاح منها القبول، الاجتهاد، الحمدلله انا تارك بصمتي في الراديو بتواجدي ولكن هذا ليس معناه أن أتوقف يجب أن أذاكر قدر المستطاع وأطور من نفسي، المذاكرة ثم المذاكرة وأن تلم بالأحداث التي تدور من حولك ولا تتوقف والعمل على تطوير من نفسك أكثر ولا تظن للحظة أن عند نجاحك وأنك أصبحت من رواد مجالك قد وصلت للقمة، يجب فتح أنماط وأبواب جديدة والبعد عن الغرور لأن مع الأسف المذيع الذي يرى أن دمه خفيف تكون مصيبة ربنا يبعدنا عنها.عرض عليا من قبل عمل ولكن لم يشاء النصيب، ولكن من الممكن أن أخوض للتمثيل ولكن تواجهني مشكلة في الحفظ ودائماً أكون مشفق على الممثلين في حفظهم للسيناريو والاسكريبت إلا في حالة اذا طلب مني المخرج أن أرتجل هنا سأخوض للتمثيل، وهذه المشكلة تواجهني في برامجي لا أستطيع الالتزام باسكريبت واضح المعالم أنا أكون مدرك للموضوع وأستجري أثناء تقديمه.العديد من الناس لهم دور كبير في حياتي، ولكن ابني معز هو الملهم بالنسبة لي وأشعر أنه السبب في كل حاجة حلوة تحدث لي، ودائما صورته أمامي في كل مكان وهذا ما يجعلني أن أستكمل وأتحمل أي شئ.بكل تأكيد، سأقوم بتوفير الأشياء التي في إستطاعتي توفيرها له والحياة الكريمة، لكن الإتجاه التعليمي والمهني يفعل ما يحب ويريد ولا أتدخل في هذه الأشياء لأني كنت غير محب أن يتدخل والدي في إختيار مجالات دراستي لذلك غير محب أن أفعل هذا مع ابني.مصمم أستوديو في منزلي أقوم فيه بتسجيل رعب وأسجل بعض الأشياء مع ابني معز، وأشتغل على روايتي الجديدة لمعرض الكتاب القادم ان شاء الله.أعمل على روايتي الجديدة "نادر فودة" حتى تكون موجودة في معرض الكتاب القادم وأعمل على أفكار برامجي، وحلقات عمارة الحاج رمضان الذي يذاع حالياً، وأتوبيس السعادة بأمر الله سيعود بعد رمضان وسوف نكون جهزنا به بعض الأشياء الجديدة.