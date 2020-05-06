بعد عرض الحلقة الثالثة عشر.. مسلسل "الفتوة" مطلوب على جوجل



وحقق مسلسل "الفتوة" نجاحاُ كبيرا بعد عرض أولى حلقات المسلسل والذي لاقى تفاعل كبيرا واستحسان من قبل الجماهير وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يظهر على نسبة المشاهدات.



يذكر أن مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي واحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وهنادي هاني مهني وليلي احمد زاهر وأحمد خالد صالح وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.



تصدر مسلسل "الفتوة" لـ الفنان ياسر جلال ترييند مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة الثالثة عشر من المسلسل.