ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل







مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.



وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.



تصدر مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الثانية عشر.