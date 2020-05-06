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5 رسائل مهمة من وزارة الهجرة لطمأنة العالقين بالخارج

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:00 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
زينب وهبه
بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة المصريين العالقين بالخارج، تواصل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الجهود المضنية لإعادتهم لأرض الوطن.
وتستعرض بوابة الفجر أبرز رسائل وزارة الهجرة فيما يلي:

1- "أنتم على رأس أولوياتنا"
وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج رسالة للمصريين في دول الخليج قالت لهم فيها: "أنتم على رأس أولوياتنا " موضحة أن أعداد المصريين في دول الخليج كبيرة جدًا أكثر من الدول الأخرى، لافتة إلى أن المملكة العربية السعودية أول دولة تم إعادة المصريين العالقين بها، بالإضافة إلى 5 رحلات تم تسييرها إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين بها.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه يوجد من يزرع عدم الثقة بين المواطنين المصريين في هذه الدول، والحقيقة أن مصر تريد عودتهم في أقصى سرعة.

2- "مصر ترحب بأي شخص يريد العودة لوطنه"
وأكدت وزيرة الهجرة، أن نظرة مصر لأبناء الوطن في الخارج واحدة ولا تفرق بينهم قائلة: "أي حد عاوز يرجع الدولة ترحب به"، لافتة إلى أن مصر تسير طبقًا لخطة منهجية لإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج بهدف حماية الدول أثناء تطبيقها للإجراءات الإحترازية وضمان سلامة العائدين، موضحة: "وزارة الخارجية أخذت الجدول الزمني لإرساله إلى البعثات المصرية في الخارج".

3- "ضربة قاضية للحملات المغرضة"
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الذي حدث في مراكز الإيواء التي قامت دولة الكويت بتخصيصها للمخالفين المصريين يرجع إلى الحرب الشرسة على مصر والحملات المغرضة قائلة:" أن إجراءات إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة" مناشدة المصريين أن يتحققوا من أي معلومة تصل إليهم.

ونبهت السفيرة نبيلة مكرم من أنه توجد كتائب إلكترونية تسعى لزعزعة مشاعر المصريين في الخارج ضد وطنهم مما دفع بعض المواطنين إلى أفعال مشينة قائلة:" مررنا بحرب شرسة تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن فى دولته.. تحركنا بهدوء وكل دقة من أجل إعادة المصريين فى الخارج بطريقة صحيحة وصحية".

4- تكليف من القيادة السياسية
وأكدت وزيرة الهجرة أنه يوجد تكليف من القيادة السياسية بإعادة المصريين العالقين في الخارج قبل حلول عيد الفطر المبارك وقامت الدولة المصرية بالفعل بإعداد ووضع خطة وجدولًا زمنيًا لهذا.

5- تكليفات من رئيس الوزراء
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه توجد تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرحلات إلى كل دول العالم لإعادة المصريين العالقين بالخارج قبل حلول عيد الفطر بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا لافتة إلى أن مصر تعمل بشكل مكثف على تحقيق هذا.
5 رسائل مهمة من وزارة الهجرة لطمأنة العالقين بالخارج
5 رسائل مهمة من وزارة الهجرة لطمأنة العالقين بالخارج
5 رسائل مهمة من وزارة الهجرة لطمأنة العالقين بالخارج
5 رسائل مهمة من وزارة الهجرة لطمأنة العالقين بالخارج

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