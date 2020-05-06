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الحلقة 12 من "بـ 100 وش".. إسلام إبراهيم يتقدم لنيللي كريم لخطبة شقيقتها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:53 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "بـ100 وش" بخروج "عمر" آسر ياسين، مع والدته سلوى محمد علي، إلى النادي، وأثناء تناولهما الغذاء تسأله عن مصدر أمواله ليوهمها بشغل جديد يربح منه تلك الأموال.

ومازالت "نجلاء" دنيا ماهر، في رحلة البحث عن "سامح"، وتذهب إلى محل البيتزا الذي كان يعمل فيه "حمادة" ولم تجده ويبلغها صاحب العمل بأنه تركه.

يحاولون أقارب "عم غزال" حل لغز إختفاء الأموال من البنك والبحث عن النصابين الذين قاموا بالإستيلاء على الأموال وقاموا بتبليغ المباحث.

تذهب "سكر" نيللي كريم، مع والدتها حنان يوسف، وشقيقتها إلى أحد الفنادق المطلة على النيل للاستجمام والراحة، ويذهب إليها "حمادة" إسلام إبراهيم، ليبلغها عن حقيقة مشاعره تجاه شقيقتها ويتقدم لخطبتها، لتخبره لوجود شخص آخر في حياتها وسيتقدم إليها.

تنتهي الحلقة بعودة "ماجي" علا رشدي، من السفر بعد رحلتها في الخارج، وتقابل "عمر" وتقنعه بضرورة مقابل أفراد العصابة للقيام بعملية نصب جديدة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، زينب غريب، حنان يوسف، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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