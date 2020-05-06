أرسنال يوجه ضربة قوية إلى النني









وجه نادي أرسنال الإنجليزي ضربة قوية إلى المصري محمد النني لاعب وسط الفريق المعار إلى صفوف نادي بشكتاش التركي.





وأكدت تقارير صحفية تركية أن نادي أرسنال لا ينوي حتى الآن عودة النني للفريق عقب انتهاء إعارته مع بشكتاش.





وكشفت الصحيفة أن مايكل أرتيتا مدرب أرسنال لم يطلب عودة النني للفريق في الصيف وهو ما يعتبر أنباء سعيدة إلى نادي بشكتاش الذي يرغب في تجديد إعارة اللاعب.



