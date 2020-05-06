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أرسنال يوجه ضربة قوية إلى النني

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:08 ص
محمد النني
محمد النني
حسام مجدي


وجه نادي أرسنال الإنجليزي ضربة قوية إلى المصري محمد النني لاعب وسط الفريق المعار إلى صفوف نادي بشكتاش التركي.

وأكدت تقارير صحفية تركية أن نادي أرسنال لا ينوي حتى الآن عودة النني للفريق عقب انتهاء إعارته مع بشكتاش.

وكشفت الصحيفة أن مايكل أرتيتا مدرب أرسنال لم يطلب عودة النني للفريق في الصيف وهو ما يعتبر أنباء سعيدة إلى نادي بشكتاش الذي يرغب في تجديد إعارة اللاعب.

وتنتهي إعارة محمد النني مع نادي بشكتاش بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ولكن حتى الآن هو أقرب للاستمرار مع النادي التركي لموسم أخر.

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