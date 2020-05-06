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الحلقة 12 من "ليالينا 80" غادة عادل تكتشف خيانة إياد نصار وتطلب الطلاق

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة 12 من "ليالينا 80" مغادرة "مريم" غادة عادل، منزل "هشام" إياد نصار، بعد التأكد انه متزوج من أخرى ولم يسافر، ليلحق بها "مدحت" محمد الشقنقيري، الذي أخبرها من الأول عن العنوان وعدم سفر زوجها.

يطلب "زين" صاحب نادي الفيديو من "رقية" صابرين، مساعدته في طلب الزواج من "بدرية" نهى عابدين، وبعدها يجدها في سيارة "مرتضى" محمد علي رزق، ويتشابك معه.

حاول "جلال" خالد الصاوي، إخفاء الأمر عن "جميلة" رنا رئيس، ابنه أخيه "هشام" عن الخلافات بين والديها.

وفي ذات الوقت تطلب "مريم" الطلاق من "هشام" لعدم رغبتها الإستمرار في هذا الزواج بعد تأكدها من زواجه مرة ثانية دون علمها.

تنتهي الحلقة عندما تعلم "زينب" شقيقة "بدرية" بوجودها مع "مرتضى" في احدى الكازينوهات، وعندما وصلت تشاجرت معه لتتفاجأ بوجود شقيقها "أمير" محمد رشاد.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، ميدو عادل، رنا رئيس، هاجر الشرنوبي، منه عرفة.


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