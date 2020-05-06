إسلام إبراهيم لـ"الفجر الفني": شخصية "حمادة" درامية.. وكنت أحلم بالعمل مع كاملة أبو ذكري (حوار)





"الفجر الفني"

- كيف حضرت لشخصية حمادة؟



- ما رأيك في ردود أفعال الجمهور تجاه شخصية حمادة والمسلسل بشكل عام؟



- هل كنت تتوقع أن تلقى

هذا النجاح؟



- من قام بترشيحك للدور؟



- ماهي كواليس العمل أثناء التصوير؟



- أصعب المشاهد التي مرت عليك؟



- حدثني عن المخرجة كاملة أبو ذكرى؟



- ما أعمالك الفنية الأخيرة؟



- هل تتمنى الخروج من عباءة الكوميديا؟











بخطوات محسوبة بدقة يسير الفنان إسلام إبراهيم، في مجال الفن الذي انطلق فيه من خلال برنامج snl بالعربي ليثبت موهبته، أحبه الجمهور بشكل كبير نظرًا لخفه ظله، ويحاول دائمًا أن يؤكد بأنه ممثل جيد ليس ككوميديان فقط، سبق له التمثيل في مسرح المدرسة والجامعة.كما قدم في مسلسلي "الوصية وريح المدام" دورين كوميديين، ثم جاء مسلسل "طلعت روحي" ليُحدث نقلة كبيرة له، وشارك مع الفنان حمادة هلال، في مسلسل "أبن أصول" رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.ويشارك إسلام إبراهيم، خلال هذا الموسم الرمضاني في مسلسل "بـ100 وش" مع النجوم نيللي كريم، وآسر ياسين، في شخصية "حمادة"، ويحثث العمل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه وأشاد به النقاد، وصنفه الناقد طارق الشناوي، بأنه من الثلاث المسلسلات الأولى في هذا الموسم.وأجرىهذا الحوار بعد النجاح الكبير لشخصية "حمادة" لمعرفة الكواليس التي دارت خلال التصوير، وعن ردود أفعاله بعد العرض.حضرت للشخصية كويس جدًا، وبدأت أتابع هاكرز حقيقيين شخصيات تتعامل مع الـ"I T" كنت أذهب إلى مقهى الإنترنت ويقوم أحد الأشخاص بتنزيل فلاشة عليها أفلام وأتحدث معه لكي أعرف طريقة تفكيرهم ولاحظت أن اللغة الإنجليزية لديهم ضعيفة ولكنهم يفهمون في الحاسب الألي جدًا، وهؤلاء لا يتعارضوا مع بعضهم البعض لأنها صعبة وحساسة أن تعمل مستوى بسيط ويفهم بالحاسب الألي.رد فعل الجمهور مفاجأة، وهذه عادة الأستاذة كاملة أبو ذكري، ونيللي كريم، وآسر ياسين، إن أعمالهم ناجحة، وبالتأكيد استفدنا من ذلك، وجمهورهم الكبير ظهرنا أمامه، وهذا أسعدني كثيرًا.لا أستطيع التوقع لنفسي، ولكني توقعت للعمل بأنه سيكون شيء جيد جدًا، لأن الأستاذة كاملة تعمل بإخلاص شديد وتقف على التفاصيل، ودقيقة جدًا، وتٌعطيك مساحة جيدة للإرتجال ولكن داخل نطاق الشخصية.رشحني للدور كاملة أبو ذكري، كنت في السعودية بعرض مسرحية وجدت على التروكولر كاملة أبو ذكري، جُننت من السعادة، وقصت علي شخصية حمادة بالتفصيل، وكانت مدة المكالمة حوالي ساعة أغلقت معها وكنت في حالة عدم تصديق ما حدث معي، ووافقت على الفور، ومضيت، وكان شرطها على الجميع التفرغ كان من الصعب ولكني حاولت التفرغ.المسلسل من الصغير للكبير كلنا واحد وعائلة وعلاقتنا ببعض ممتازة وطوال الوقت ضحك، والحمد لله ظهر ذلك على الشاشة وبنساعد بعض اذا كان يوجد "أفيه" غير مناسب للشخصية أقوله لسباعي أو سامح والعكس صحيح، وأيضًا اذ وجد "افيه" ليس مناسبًا لشخصية حمادة لن أقوله حتى لو أثار الضحك لأن في النهاية يجب احترام عقل المشاهد.أصعب المشاهد لم تٌعرض بعد، ولكن يوجد في الحلقات الأولى مشهد الدراجة البخارية لعدم قيادتي لها من قبل، أدربت فترة طويلة على ركوبهم ولضيق الوقت لم أستطيع أكون محترف، وأول ظهور لحمادة في وسط البلد وقت الذروة كنت متوتر جدًا، وبعدها حادثة نيللي كريم، عند ركوبنا نحن الثلاث وفقدنا التوازن وحدثت إصابات وكدمات أدخلتنا المستشفى، ومشهد في الحلقة 11.لعمل معها متعة ليس لها مثيل، دقيقة ومخلصة في عملها بطريقة كبيرة لم أراها من قبل، ولا تهتم بصحتها ومجهودها، تحترم الفنان الذي يعمل معها كثيرًا وتعطيه طاقة إيجابية، والحديث لا يكفي عنها، صادقة، ودائمًا تنتقل طوال الوقت من المونتاج إلى التصوير ثم معاينة المواقع، وتهتم بجميع التفاصيل، والممثل معها يشعر بأنه في أيدي أمينة، ويعمل معها مغمض العين بكامل الثقة، وهي تفعل كل شيء، وأدين دائمًا بالفضل إليها لإختيارها لي، كان حلم من أحلامي العمل العمل معها.أشارك في فيلم لكنه توقف بس الظروف الحالية وهنستكمله بعد العيد، وأظهر ضيف شرف في مسلسل "ونسني" لمجاملة أخواتي محمود الليثي، وأحمد سلطان، وحازم إيهاب، والمخرج رامي رزق الله، لعملي معه في مسلسل "طلعت روحي".أتمنى يعرض علي دائمًا أنواع مختلفة من التمثيل لأني في النهاية اخترت هذه المهنة لحبي لها ولكي استمتع بها، وأكيد تقديم نوع واحد طوال الوقت شيء ممل جدًا، والكوميديا أنواع "snl" غير كوميديا "طلعت روحي" غير الكوميديا في 100 وش، وفي حاجات من السخرية، وأشياء من التلقائية وفي النهاية "حمادة" شخصية درامية ليست كوميدية بل يوجد به كل شيء سعادة، وحزن، وانتقام.