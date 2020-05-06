أبرز أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل "النهاية"

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يتشاجر يسري مع المهندسين في عمله، ثم يقابل عزيز ويسلم عليه ويرحب به، ويأخذه سعادة بالأحضان ويكشف يسري لعزيز سبب تخزينه للخضار لأنهم سوف ترتفع أسعارهم قريباً.



ويطلب عزيز من يسري مكان يتخبأ فيه برفقة سعادة بسبب مشاكل مع قوات الأمن، ويرحب به يسري ويطلب فتح جناح له.



ويسأل عزيز يسري هل تزوج أم لا، ليصرح له يسري أنه يحب فتاة متزوجة ولديها مشاكل مع زوجها ومن المحتمل طلاقهم.



يتحدث مؤنس مع مهندسة إنيرجي كو وتسرد له ما حدث وانها لم تتوقع هذا الشر من الروبتات.



وتكلم ربيع مع مؤنس وأنه سعيد بعدم قتل الروبوت له، ويصف نفسه أنه شخص مهم، ويأمر مؤنس ليث بمراقبة هذا المكان وعليهم إيجاد عزيز حتى يستطيع حل هذا اللغز قبل حدوث كارثة أخرى من زين.



يستيقظ زين ويسترجع كلام زوجته وأن ما وصل له الأن ليس صدفة وانها إرادة وقوة عظيمة قامت بإختياره لإنقاذ العالم، ويفكر في حديثه مع شيرا وسميح أرسلان أثناء عمله.



وتأتي سلمى وتسألوا ما الذي يسرح فيه، وأنه عليه إخبارها بما يفكر فيه قبل تنفيذه وتقول له أنه ليس سهل.



ويقرر زين أن يبحث عن الأمل ويعرف حقيقة الواحة وكل لحظة يقضيها فيها يشعر بالشك، وأنها مليئة بالأسرار ولكنه مضطر أن يستكمل مسيرته لعل أن يكون مخطأ، وعليه إستكمال مشروعه حتي يستطيع الرجوع الى رضوى وابنه والتي اشتاق إليها كثيراً وأنها الهواء الذي يتنفسه ولم يكفيه حديثه معها دون رؤيتها.



يقابل زين فارس والذي يقوم بتجسيده الفنان محمد كيلاني. ويرحب به فارس ويقول زين أنه لا يقول لأحد بهذه بمقابلتهم.



ويعطيه عنوانه، ويتمنى زين أن كلام فارس يستطيع إنهاء الشك والحيرة لديه، ويقرر زين أنه اذا استمر بالعمل في الواحة وتلاشت شكوكه سوف يصنع كروت مثل الدي يتعامل معها.



بدأ زين الوصول الى الدور الذي يعمل فيه بعض المهندسين ويسأل نفسه هل فارس بينهم ولماذا هؤلاء المهندسين منعزلين بعيد عنهم.



ويقول عن سلمى أنه لا يصدق ما تقوله وأنها مجرد حارس تسخره فقط حتى لا يشك أنه متراقب، ولا يستطيع التكملة دون أن يفهم وليس لديه دليل على أي شئ.



يسأل فارس زين عن ما يفعله في الواحة ويسرد له أنه يعمل في الهندسة الوراثية، ثم يكشف فارس له انه مطلوب منه تطوير محرك حربي ويعمل بهندسة الصواريخ.



ويذكر فارس بزين عن ذكريات الطفولة، وما يعيشه في الملجأ ويقول له فارس أنه لم يكتب له القدر أن ينجب وزوجته توفيت ويقول زين أن ابنه حي وقام بتدريسه وينصدم فارس وأن والده مأكد له ممات ابنه.



ويفكر زين في زوجته وابنه وما الذي يمرون به حالياً، وعليه أن لا يحسس رضوى المزيفة انه عرف الحقيقة، ويتصل فارس بالسوفت وير ويسألوا من هو ثم يأتي مهندسين الواحة ويهرب فارس من أمامهم، وتنتهي الحلقة.



ويقوم فارس بالتواصل مع والده والذي هو سوفت وير وليس والده الحقيقي، ويبلغوا انه قابل زين ويسأل زين والد فارس عن خالد ويبدأ زين بفهم الحقيقة وأن من يتحدث معه ليس والده وانما مجرد سوفت وير ويفهم أن زوجته وابنه الذي يتحدث معهم وهم وليس حقيقة.