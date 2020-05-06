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الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. أمطار وشبورة مائية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:
شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

أمطار خفيفة صباحًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية.

مشمس، طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا:
طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

طقس بارد على السواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، أمطار خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية، نشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 22 

درجات الحرارة في رفح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 24 

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 26 

درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 26 

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الطور الصغرى 20 والعظمى 26 

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 31 

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 33 

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 33 

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 27 

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 27

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 26

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