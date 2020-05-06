أحمد شاهين: سعيد بمشاركتي مع ربيع وخاطر في "عمر ودياب".. وأحب العمل مع المخرج معتز التوني





أعرب الفنان أحمد شاهين، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "عمر ودياب" قائلا: "سعيد جداً بمشاركتي في عمر ودياب لأني شاركت بطليه علي ربيع ومصطفى خاطر إضافة لمعتز التوني الذي أحب العمل معه جدًا وأحب الكوميدي، لافتًا إلى أن التوني هو من رشحه للمشاركة في هذا العمل وأعمال أخرى آخرها مسلسل اللعبة".وأضاف لـ "الفجر الفني" قائلا: "أشارك اخواتي وحبايبي علي ربيع ومصطفى خاطر وهما يعملان باليه في الفندق وأنا مسئول الفندق ومعي مدير الفندق".وتابع: "كواليس عمل عمر ودياب كانت تحفة ولطيفة جداً كالعادة، علي إنسان جميل وخاطر جميل جداً.. ومعتز التوني مخرج شاطر جداً ويعطي مساحة للممثل أن يقول ما يريد كنوع من أنواع الإرتجال".وكشف "شاهين" أصعب المشاهد التي تعرض لها قائلا: "عند خروجي جري من الأوتيل لإبلاغ كل من عمر ودياب أن صاحب السيارة المفقودة نازل، وبنعمل افيه أنا وعلي وخاطر وكنت هتزحلق على ظهري لأن الأرضية بورسلين ناعم جداً ومرتدي بدلة وحذاء كلاسيك".واختتم قائلا: "الحمد لله أشارك في أكثر من عمل منهم (فلانتينو) و(فرصة ثانية) و(اللعبة) و(100 وش)، سعيد جداً بردود أفعال الجمهور على الشخصية التي قمت بتجسيدها في فرصة ثانية حتى أصبح الدور معلق معهم".ويذكر أن مسلسل "عمر ودياب" تدور أحداثه حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، أحمد شاهين، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.