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خاص - محمد شاهين يطرح دعاءً دينيا جديدا بعد نجاح "مركب حياة"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


يستعد الفنان محمد شاهين، لتكرار التعاون مع المخرج محمود بومبو والملحن وليد سامي وذلك من خلال دعاء ديني جديد بعد نجاح "مركب حياة".

وعلم "الفجر الفني" بتفاصيل العمل الجديد وهو يحمل عنوان "صوت الآذان" وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب.

ومن المقرر أن يظهر "الكليب" للنور بداية الأسبوع المقبل، والعمل من كلمات سيد عزمي وألحان وليد سامي وتوزيع إسلام الحسن ومن إخراج محمود بومبو.

يذكر أن شاهين كان قد سبق وتعاون مع بومبو ووليد سامي من خلال مركب حياة وهي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري وإخراج محمود بومبو.


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