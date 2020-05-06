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يوفنتوس يضع نيمار أبرز أهدافه في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:29 ص
نيمار
نيمار
علاء خليف
يضع نادي يوفنتوس الإيطالي، البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس صفقاته المستهدفة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع البرازيلي نيمار لمزاولة البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظل رغبة النادي الإيطالي في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار يأتي بعدما تأكد أن نادي برشلونة لا يضع اللاعب على رأس أولوياته في ظل رغبة النادي الكتالوني التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان. 

وتقف الأزمة الاقتصادية الحالية، عائقا أمام يوفنتوس لإتمام الصفقة، حيث أثرت سلبا على جميع الأندية، وذلك يرجح استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

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