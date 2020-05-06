يوفنتوس يضع نيمار أبرز أهدافه في الميركاتو الصيفي

يضع نادي يوفنتوس الإيطالي، البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس صفقاته المستهدفة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع البرازيلي نيمار لمزاولة البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظل رغبة النادي الإيطالي في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة الفرنسية أن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار يأتي بعدما تأكد أن نادي برشلونة لا يضع اللاعب على رأس أولوياته في ظل رغبة النادي الكتالوني التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان.



