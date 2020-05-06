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الحلقة 12 من "لما كنا صغيرين".. خالد النبوي في مواجهة ساخنة مع محمود حميدة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بغضب والدة "ياسين" خالد النبوي، لتعنيفه طليقته "هالة" منه فضالي، بعد شكه بأنها وراء حرق سيارة "دنيا" ريهام حجاج، بدافع الغيرةن ورغبتها في رؤية ابنها "حسن" نبيل عيسى.

خروج "صافي" من الحبس وهي شريكة "سليم" محمود حميدة في واقعة الاتجار في المخدرات، وفي المقابل جددت النيابة حبس "حسن" نبيل عيسى، على ذمة قضية مقتل "نهى" نسرين أمين.

جددت النيابة حبس "حسن" على ذمة قضية مقتل "نهى"، ليخرج ياسين "خالد النبوى" غاضبًا من غرفة النيابة فهو المحامي الذي يدافع عن أخيه.

يذهب "ياسين" إلى "سليم" لأنه لا يجد إلا المواجهة، ويخبره ببدء اللعبة بينهما، خاصة أنه متأكد من وقوفه وراء مقتل "نهى".

يكلف "ياسين" أحد رجاله مراقبة "سليم" وفى طريقه إلى فيلا "دنيا" يخبرها أن لا تفتح له الباب، ويرحل "سليم" قبل أن يصل "ياسين" فيخبرها أنه سيضع شخصا أمام منزلها لحمايتها، وتحكي "دنيا" لـ"وائل" ما حدث ويحاول أن يطمئنها.

وتنتهي الحلقة يفكر "ياسين" بينه وبين نفسه عن سبب خوفه الكبير على "دنيا" هل لأنها خيط في قضية "حسن" اخيه أم انه يحبها.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، محمود حجازي، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، منه فضالي، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.


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