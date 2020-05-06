Advertisements

محمد إبراهيم يرد على الزمالك: لم أوقع للمقاصة دون علمهم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:34 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
محمد الدمتناوي


تحدث محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، أنه لم يوقع للفريق الفيومي إلا بعد الحصول على إذن القلعة البيضاء.

وكان أمير مرتضى منصور قد صرح بأن محمد إبراهيم، قد تفاوض مع مصر المقاصة قبل الاستغناء عنه.

وتحدث محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية عبر آثير "الشباب والرياضة، قائلا:" أحد الأشخاص ادعى أنني وقعت لمصر المقاصة دون حصول إذن من الزمالك، ولكن ما حدث هو أن عصام سراج مدير التعاقدات تفاوض معي عقب مباراة الزمالك والجونة الموسم الماضي".

وتابع:" أن عصام سراج صرح بأنني قلت له لن أتفاوض إلا بعد نهاية الموسم، وأبلغتهم أنه مازال يتبقى لي مباراتين في الدوري مع الزمالك وبعدها نبدأ التفاوض".

وواصل:" علمت بعدها من مسؤولي مصر المقاصة أن الزمالك أعطاهم الضوء الأخضر للتفاوض، بقرار من أمير مرتضي منصور المشرف العام بالقلعة البيضاء".

وأضاف:" كنت قريب من الإنضمام الأهلي بتدخل من تركي آل شيخ، لكن الأمور توقفت، وحدثت مفاوضات أخرى منذ فترة لكنها توقفت أيضاً".

وأتم:" أكثر لاعب أحبه في الأهلي هو عمرو السولية، وأيضًا علي معلول أحد أفضل اللاعبين المحترفين بالدوري، ولكن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر".

أخبار تهمك

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 10 ساعة

لأول مرة.. إعلان أرقام جلوس طلاب "الثانوية الأزهرية" على الإنترنت

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يكشف سر هجوم صفاء الهاشم على مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة السعودية" تكشف عن سبب ارتفاع إصابات "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة