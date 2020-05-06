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كلوب يكشف عن موقف ليفربول في الانتقالات الصيفية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:37 ص
كلوب
كلوب
محمد الدمتناوي


تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن فريقه وعن السنغالي ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح.

وارتبط إسم ليفربول خلال الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع العديد من اللاعبين لعل أبرزهم كل من جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند وتيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبزيج.

وتحدث يورجن كلوب خلال حوار له مع قنوات beIN Sports، قائلا:" أمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وراضي عنهما خلال الفترة الحالية".

وتابع:" ساديو ماني صغير بما فيه الكفاية وأيضا محمد صلاح بما يكفي للعطاء مع هذه المجموعة من اللاعبين خلال السنوات القليلة المقبلة".

وواصل:" أنا سعيد تماما بهؤلاء اللاعبين ولم أفكر أبدا في ضم آخرين".

وأتم:" سنرى إذا كنا نستطيع في المستقبل الحصول على أحد من اللاعبين أم لا".

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