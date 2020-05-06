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ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن اقتراب عودة كرة القدم ؟
الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:42 ص
أحمد عصام
شهدت الأيام الماضية تطورات كبيرة بشأن عودة كرة القدم في الفترة المقبلة، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا من أجل التصدي لهذا الفيروس.
ونشبت حالة من التفاؤل داخل بريطانيا بعد تصريحات بعض المسئولين باقتراب عودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، وخاصة خلال شهر يونيو وان البطولات المحلية لن يتم إلغاءها هذا الموسم.
حيث جاء غلاف صحيقة "ديلي اكسبريس" كالتالي :-
- هي بنا نقم برفع منعويات الأمة
- خطوة للأمام حيث أن الوزير يخبر الصحيفة بأنه يدعم استكمال الموسم.
بينما طرحت صحيفة "الميرور" سؤالا عبر غلافها وقامت بالإجابة عليه.
- هل الدولة تشجع عودة الدوري في منتصف يونيو؟
الإجابة هي: نعم، وهذا سيرفع من معنويات الشعب.
ونشبت حالة من التفاؤل داخل بريطانيا بعد تصريحات بعض المسئولين باقتراب عودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، وخاصة خلال شهر يونيو وان البطولات المحلية لن يتم إلغاءها هذا الموسم.
حيث جاء غلاف صحيقة "ديلي اكسبريس" كالتالي :-
- هي بنا نقم برفع منعويات الأمة
- خطوة للأمام حيث أن الوزير يخبر الصحيفة بأنه يدعم استكمال الموسم.
بينما طرحت صحيفة "الميرور" سؤالا عبر غلافها وقامت بالإجابة عليه.
- هل الدولة تشجع عودة الدوري في منتصف يونيو؟
الإجابة هي: نعم، وهذا سيرفع من معنويات الشعب.