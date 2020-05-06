تقارير إسبانية .. إنتر ميلان يرضخ لبرشلونة ويوافق على رحيل مارتينيز





يبدو وأن نادي برشلونة الإسباني أصبح قريباً من ضم النجم الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" مهاجم إنتر ميلان الإيطالي أكثر من أي وقت مضى.

















ويسعى برشلونة وراء ضم لاوتارو منذ وقت بعيد، ليقود هجوم النادي الكتالوني في المستقبل، لخلافة المهاجم الأوروجواياني المخضرم "لويس سواريز" والذي بلغ 33 عاماً.













وكشفت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني في تقريرها اليوم، أن النادي الإيطالي وافق على آخر عروض برشلونة للتخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً خلال الصيف المقبل.













وبحسب الصحيفة، فإن الإتفاق تم بين الطرفين، حيث يقضي حصول إنتر ميلان على مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني، فضلاً على حصول النيرادزوري على لاعبين إضافيين، لم يتم تحديدهما بعد.













وتشير التكهنات، أن اللاعبين المطلوبين لن تخرج أسماؤهما عن كلاً من: أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو وجونيور فيربو، مع إمكانية ضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان معاراً مع أحقية الشراء.













ورفض الإنتر العديد من العروض من برشلونة خلال الفترة السابقة، إلا أن النادي قد يستسلم لفكرة بيع اللاعب، في ظل رغبته الجامحة في الإلتحاق ببرشلونة.





















ويمتلك مارتينيز عدة عروض من بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على غرار تشيلسي ومانشستر سيتي، إلا أن اللاعب يفضل برشلونة في المقام الأول.

















ويمتلك اللاعب شرطاً جزائياً يبلغ 111 مليون يورو، وحاولت إدارة إنتر ميلان تعديل هذا الشرط مع اللاعب دون جدوى، الأمر الذي دفع الإدارة للرضوخ لفكرة التخلي عنه.





















تبلغ قيمة اللاعب التسويقية 65 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ولعب 31 مباراة مع إنتر ميلان هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفاً ومرر 4 تمريرات حاسمة.























