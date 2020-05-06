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بوجبا يتصدر المشهد.. صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يرغب مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد رفض التفريط في بوجبا خلال الشتاء الماضي، حيث يرى أولي جونار سولشاير مدرب النادي بأن الفرنسي لاعب مهم داخل الفريق.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة "‏كالتشيو ميركاتو"، إن يوفنتوس عرض آرون رامزي على مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع بول بوجبا في صفقة تبادلية.

وأصبح الفريق الإيطالي على استعداد للسماح لرامزي بالذهاب من الفريق إذا كان بول بوجبا سيعود مرة أخرى.

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