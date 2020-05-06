‎تأجيل ألعاب التضامن الإسلامي "قونية 2021" حتى إشعار اخر









‎اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الاسلامي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر الاتصال المرئي عن بعد حيث تمت مناقشة موضوع موعد إقامة دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة "قونية 2021

‎‏ونظرا للظروف الصحية الراهنة على خلفية جائحة كورونا وتأجيل الدورة الأولمبية طوكيو 2020، تقرر تأجيل موعد إقامة دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة "قونية 2021" حتى إشعار آخر، على أن تقوم لجنة الإشراف والتنسيق للدورة بالتواصل مع اللجنة المنظمة لتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية .

‎كما ناقش الاتحاد الرياضي لمنظمة "التضامن الإسلامي"، الأحد، استعدادات دورة الألعاب الخامسة المقرر إقامتها في تركيا 2021.

‎وكان خلال الاجتماع الـ29 لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، انعقد، ، بمدينة جدة السعودية العام الماضي