صراع إنجليزي شرس للتعاقد مع فيرنر في الصيف

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أصبح اللاعب الألماني تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج مطلوبا بشكل كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من أجل ضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.



وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة "بيلد"، إن مانشستر يونايتد وتشيلسي اتصلوا بوكيل أعمال المهاجم تيمو فيرنر، ولكن المهاجم الألماني لازال ينتظر عرض من ليفربول بشكل رسمي.



ووفقا لتقارير حسب الصحفي الإنجليزي "فابريزيو رومانو"، إن ليفربول طلبوا مهلة أطول من ممثلي تيمو فيرنر لكي يتخذوا قرارهم في تقديم عرض من أجل التعاقد مع اللاعب.



حيث يرغب مسئولو الريدز في الإنتظار لرؤية التأثير الذي سيتركه فيروس كورونا على سوق الإنتقالات، وان اللاعب مازال لديه شرط جزائي بقيمة 52 مليون يورو.