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تعرف على مقلب الحلقة الثانية عشر في برنامج "محدش فاهم حاجة"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

ظهر الفنان محمد ثروت  في أجدد حلقات برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" المذاع على قناة "mbc masr" بدور "بائع فول" فتأتي الضحية لكي تشتري منه وتأكل فيتشاجر معها ثم يطلب منها المال، قبل أن تتناول الطعام.

وتضمنت الحلقة أيضا ظهور محمد ثروت وهو يعمل بائع ملابس، يضع شخص في مرآة البروفا، ويمسك ثعبان، يقنع الضحية بأنه لديه تهيأت، فتتعرض الضحية لبعض المقالب الكوميدية.

تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.

يشار إلى أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.

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