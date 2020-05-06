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أرقام بغداد بونجاح أحد أهداف الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:58 ص
بغداد بونجاح
بغداد بونجاح
عبد القادر عرابي



يعد المهاجم الدولي الجزائري "بغداد بونجاح" نجم هجوم نادي السد القطري أحد أهم أهداف النادي الأهلي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وتريد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعزيز خط هجوم الفريق بمهاجم أجنبي إضافي، رغم التعاقد مع السنغالي "أليو بادجي" في يناير الماضي قادماً من رابيد فيينا النمساوي.


وذكرت تقارير مقربة من النادي الأهلي، أن السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للفريق استقر على رحيل الثنائي الأجنبي، وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لنادي الإتفاق السعودي، والجناح الأنجولي "جيرالدو دا كوستا" بنهاية الموسم الجاري.


وفي حال إقرار عدد الأجانب كما هو، سيكون من حق الأهلي ضم لاعب أجنبي جديد، وبالتأكيد سيكون في خط الهجوم.


ويرتبط الأهلي بعدة لاعبين في هذا المركز خلال الفترة الماضية، أبرزهم التونسي "فراس شواط" لاعب الصفاقسي التونسي المعار لنادي أبها السعودي، "جاكسون موليكا" لاعب مازيمبي الكونغولي، وبغداد بونجاح نجم نادي السد القطري.


كشف حساب بغداد بونجاح هذا الموسم


يبلغ بونجاح من العمر 29 عاماً، وسجل هدف الفوز لمنتخب الجزائر على حساب السنغال، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، والتي أقيمت بالقاهرة خلال الصيف الماضي، وتبلغ قيمته التسويقية مبلغ 6.8 مليون يورو، وفق شبكة "ترانسفير ماركت".



وخاض بونجاح مع ناديه السد هذا الموسم 21 مباراة، سجل 16 هدفاً وصنع 10 أهداف، خلال 1888 دقيقة لعب.


وضمن بطولة دوري نجوم قطر، خاض بونجاح 16 مباراة، سجل 13 هدفاً قادته لتصدر جدول هدافي المسابقة، ومرر 7 تمريرات حاسمة في 1408 دقيقة لعب.


ولحساب بطولة كأس العالم للأندية التي استضافها نادي السد، لعب بونجاح 3 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع هدفاً وحيداً خلال 300 دقيقة لعب.

وفي بطولة دوري أبطال آسيا، لعب بونجاح مبارتين فقط، تمكن خلالها من صناعة هدفين دون تسجيل أي هدف، خلال 180 دقيقة لعب.




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