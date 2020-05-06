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بعد ربط اسمه أوروبيًا.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الزمالك ولينس؟

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:01 ص
بن شرقي
بن شرقي
أمل الحلفاوي
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية للتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 والتي أفادت بوجود 6 أندية أوروبية لديها رغبة في ضم بن شرقي وهي "مونبلييه، نيس، وستراسبورج بجانب أولمبياكوس، وطرابزون سبور وستاندردلييج".

بن شرقي لعب سابقا في أوروبا لكرة واحدة عندما خرج للإعارة إلى صفوف نادي لينس من قبل الهلال السعودي في الموسم الماضي، ولكنه لم يكتب لها النجاح والتوفيق.

أرقام بن شرقي مع الزمالك

يشار إلى أن الجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي، صاحب ال 25 عامًا انتقل إلى نادي الزمالك في صفقة بلغت قيمتها 800 ألف يورو خلال انتقالات صيف 2019 قادما من صفوف الهلال السعودي.

وخاض بن شرقي مع الزمالك في 25 مباراة سجل خلالهم 11 هدف، وصنع 6 آخرين، وحصل مع النادي الأبيض على السوبر المصري والسوبر الأفريقي وكأس مصر، وينتهي عقد اللاعب في صيف 2022.

ماذا قدم بن شرقي في التجربة الأوروبية؟

وفي تجربته مع نادي لينس الفرنسي، خاض 24 مباراة استطاع أن يسجل 3 أهداف ويصنع هدف وحيد.

حقيقة مفاوضات اولمبياكوس مع أشرف بن شرقي؟

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، أن نادي أولمبياكوس لم يتواصل معهم مطلقًا للتعاقد مع أشرف بن شرقي.

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