Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: "إنتاجية" "المال العام " ف ي مصر !!

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:36 ص
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله

يخضع المال العام فى مصر ، لمجموعة من القوانين لحمايته ، كما يخضع لمجموعة من الأجهزة والإدارات ، على سبيل المثال لا الحصر ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومباحث الاموال العامة ، ونيابات أموال عامة ، ورقابة إدارية ، وغيرهما من أجهزة ، لا شغل لها إلا الحفاظ على المال العام . والحفاظ علية يتحدد فى عدم نهبه ، أو سرقته أو الإفراط في تناوله أو الاهمال أو التبديد ، وأشياء كثيرة لايمكننى سردها جميعاً لقصور علمى بالقانون !!
إلا أننى اشك كثيراً فى أن هناك من يبحث أو يهتم بإنتاجية المال العام ! ومدى جودة عناصر المال العام ، سواء كان هذا المال يتمثل فى اصول رأسمالية للدولة ، مثل الطرق ، والكبارى ووسائل النقل المملوكة للدولة بداية من سيارة نصف نقل حتى باخرة نقل أو ركاب ، مروراً ، بالأتوبيس إلى القطار إلى الطائرة ، المملوكة للدولة !

كما يمكننى أن أتطرق إلى مصانع القطاع العام وقطاع الأعمال ، ومنها إلى قطاع الخدمات والإعلام ، إلى المستشفيات ، والمدارس ، والوحدات الثقافية ، أى فى قليل من الكلمات المعبرة ، هو كل ما نمتلكه فى الدولة ، هو ( مال عام ) !

وهنا السؤال هل هناك من يهتم بإنتاجية المال العام ، فى كل ما أوردته ـ من أصول منتجة أو خدمية !

بالقطع لا نجد إجابة شافية ، فلو كانت الإجابة لا ! ممكن يأتيك رد ، كيف هناك (سوق مال محترم ) وهناك (هيئة قناة السويس تدار ) بطريقة إقتصادية محترمة ،وهناك " بنك مركزى " إتخذ من السياسات النقدية ما يجعلنا مطمئنين لعدة شهور ، ولم             ( يكتمل العام ) على إطمئناننا ، لوجود إحتياطى نقدى أجنبى كافى ، ولكن السؤال ، الذى يجب ان نوجهه لأنفسنا كل لحظة ، هل هذا كافى ،  وهل هذا ملبى لطموحات أكثر من مائة مليون مصرى ، إن طموحاتنا فى إنتاجية المال العام ، تتعدى تلك المؤشرات بمراحل . 

طموحاتنا أن نرى طرق جميلة ( حريرية ) مضائة مباشرة ، أو غير مباشرة (عين قط او فأر) ، طموحاتنا أن ما يصرف لى إنشاء طريق سريع أو نصف سريع ، أن ينطبق عليه ،أنه طريق مطابق للمواصفات العالمية !مثلما هو حادث فى 7000 كيلو متر تم إنشاؤهم فى خلال اربع سنوات مضت ، مطلوب تكرار ذلك فى مدينة القاهرة القديمة والإسكندرية وكل عواصم الجمهورية بالمحافظات.

نطمح ان نرى كوبرى إستنزف من المال العام ملايين الجنيهات ، وتم انشاؤة ولم يتم إغلاقة لإصلاحه ، وتعديله -هنا تظهر إنتاجية المال العام ، بأنها "مهدرة" ،وغير موجودة وأن منتجاتنا غير مطابقة للمواصفات ، والأسباب كثيرة أهمها الفساد ! ولكن إذا إبتعدنا عن هذه الافة ، التى نحاربها جميعاً ،هناك قانون فاشل يدفع إلى عدم إنتاجية المال العام ، وهو القانون رقم (5 ) لسنة 2005 تعديلاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ، هذا القانون يسمح فقط لاقل الاسعار أن تتقدم للتنفيذ أو التوريد ، وبالطبع أقل الأسعار، مع ( أغفال حقيقة مؤكدة ) بأن السعر الموضوع أساساً غير مطابق للواقع وللحقيقة ! 
ومن البديهى هناك أدب شعبى مصرى أصيل قال ( اطبخى ياجارية ، قالت كلف يا سيدى )  وعلى قد فلوسك !!

وهو نفس القانون الذى يطبق على المقاولات والمزايدات ، يطبق فى مصر على العقول والخبرات ، فمن كان سعر عقلة أو خبرته معقول ، يبقى ما ينفعش ولكن         اللى مالوش عقل ولا خبرة ، ولكن سعرة أقل هو الذى يتقدم الصفوف ،  وهنا نحن نقدم اسوأ ما فينا ، وأرخص ما عندنا ، وكلة على حساب إنتاجية المال العام ،                    "والله حرام" !! 

أخبار تهمك

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى نادي مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. إعلان أرقام جلوس طلاب "الثانوية الأزهرية" على الإنترنت

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

أحمد موسى يكشف سر هجوم صفاء الهاشم على مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 12 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 19 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة