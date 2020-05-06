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زيدان يوجه أنظاره نحو كوليبالي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:38 ص
كوليبالي
كوليبالي
وكالات

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، عن المرشح المفضل للحصول على توقيع خدمات مدافع نابولي كاليدو كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


لا يزال باريس سان جيرمان في سباق التوقيع مع المدافع السنغالي المحترف في نابولي كاليدو كوليبالي، لخلافة تياجو سيلفا في الميركاتو الصيفي المقبل، فإن أنباء جديدة من إيطاليا يمكنها أن تغير كل شيء حول وجهته الجديدة.


ووفقاً لمعلومات صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، فإن زين الدين زيدان يحافظ على علاقة وثيقة وممتازة مع وكيل أعمال كاليدو كوليبالي، فالي رمضاني، وهو ما قد يجعل المدافع السنغالي قريباً من الذهاب إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان فالي رمضاني وضع بالفعل عرضاً على طاولة نابولي من قبل ريال مدريد أجل موكله في العام الماضي، مقابل 90 مليون يورو، ومع ذلك لا يزال نابولي حازماً في هذه المفاوضات، ولن يسمح بالتأكيد برحيل مدافعه بأقل من 100 مليون يورو.

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