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صراع ثلاثي على مدافع برشلونة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:53 ص
سيميدو
سيميدو
وكالات

دخلت أندية عديدة في صراع ضم النجم البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.


عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الأربعاء: "سيميدو قطعة رئيسية".


ولم يجدد سيميدو عقده بعد مع برشلونة، ونصف أندية أوروبا تريده، وسيكون البارسا منفتح لبيعه في ميركاتو الصيف المقبل.


ويرتبط سيميدو بمانشستر سيتي، ومن الممكن أن يدخل في مبادلة محتملة مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، بالإضافة إلى أن إنتر ميلان معجب به وقد يدخل في عملية نقل لاوتارو مارتينيز للكامب نو، كما أنه على جدول أعمال باريس سان جيرمان، ويمكنه تسهيل رحيل نيمار جونيور.


وعلى صعيد آخر، فإن إيمرسون لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس مطلوب في إنتر ميلان، وبايرن ميونخ.


كما أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن باريس سان جيرمان مهتماً بضم لاوتارو مارتينيز. 

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نادي برشلونة سميدو برشلونة باريس سان جيرمان انتر ميلان

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